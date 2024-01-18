كأس ملك إسبانيا.. فينيسيوس وجويس يقودان التشكيل المتوقع لريال مدريد امام أتلتيكو

يستضيف ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، "ديربى مدريد" بين فريق أتلتيكو مدريد ونظيره ريال مدريد، حيث تتجه إليه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس ، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - ناتشو - ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - مودريتش - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو جويس.

ويطمح فريق ريال مدريد لآستغلال نشوة النصر، بعد ان توج بلقب كأس السوبر الإسبانى والتى استضافتها المملكة العربية السعودية فى الفترة من 10 يناير وحتى 14 يناير الجارى، على حساب غريمة التقليدى برشلونة فى نهائى البطولة، بعد تخطيه أتلتيكو مدريد فى دور نصف النهائى، بخمسة أهداف لثلاثة.

وكانت أخر مواجهة جمعت بين الفريقين فى نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى، يوم 10 من يناير الجارى على ملعب "الأول بارك"، فى المملكة العربية السعودية، وانتهت بهزيمة قاتلة للفريق الملكى بخمسة اهداف لثلاثة، بعد ان انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بثثة أهداف لكل فريق، إلا ان ريال مدريد قلب الطاولة فى الشوط الإضافى الثانى وسجل ابراهيم دياز هدفى الأنتصار فى الدقيقة الـ 120 من عمر اللقاء.

ويطمح أبناء دييجو سيميوني، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، في الثأر من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق في "الأول بارك" بالرياض، خصوصًا أن الخسارة كانت بسيناريو درامي، حيث تقدم الفريق مرتين وكاد يفوز لولا الريمونتادا المدريدية في الوقت القاتل.

