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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد المعاهد الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بواحة سيوة

وفد المعاهد الأزهرية
وفد المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الابتدائية والإعدادية
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أكد عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية تسير بهدوء وانتظام في كافة اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة. 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن طلاب الشهادة الابتدائية قد أدوا الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية)، والمطالعة والنصوص وفنون الكتابة.

وفي سياق متصل، تابع وفد قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، لجان امتحانات الشهادتين الابتدائيه والإعدادية بواحة سيوة، حيث تابعوا سير العمل بمركز توزيع الأسئلة، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين صناديق الأسئلة ووصولها إلى اللجان في الوقت المحدد.

كما تم الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر، موصيًا إياهم بالتركيز في الإجابات ومراجعتها جيدًا قبل تسليم الأوراق.

وفد المعاهد الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بسيوة

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مطروح سيوة عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وفد قطاع المعاهد الأزهرية