كأس ملك إسبانيا.. يجمع ريال مدريد وأتلتيكو فى ديربى انتقامى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، لمتابعة "ديربى مدريد" بين فريق أتلتيكو مدريد الذى يستضيف نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويسعى فريق ريال مدريد لاستغلال نشوة النصر، بعد ان توج بلقب كأس السوبر الإسبانى والتى استضافتها المملكة العربية السعودية فى الفترة من 10 يناير وحتى 14 يناير الجارى، على حساب غريمة التقليدى برشلونة فى نهائى البطولة، بعد تخطيه أتلتيكو مدريد فى دور نصف النهائى، بخمسة أهداف لثلاثة.

وكانت أخر مواجهة جمعت بين الفريقين فى نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى، يوم 10 يناير الجارى على ملعب "الأول بارك"، فى المملكة العربية السعودية، وانتهت بهزيمة قاتلة للفريق الملكى بخمسة أهداف لثلاثة، بعد ان انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، إلا ان ريال مدريد قلب الطاولة فى الشوط الإضافى الثانى وسجل ابراهيم دياز هدفى الانتصار فى الدقيقة الـ120 من عمر اللقاء.

ويطمح أبناء دييجو سيميوني، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، في الثأر من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق في "الأول بارك" بالرياض، خصوصًا أن الخسارة كانت بسيناريو درامي، حيث تقدم الفريق مرتين وكاد يفوز لولا الريمونتادا المدريدية في الوقت القاتل.