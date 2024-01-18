وزير الخارجية التركي: الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى هو خطنا الأحمر كجميع المسلمين

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، إن الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى ومكانته التاريخية، هو خطنا الأحمر كجميع المسلمين، مؤكدا إيمانهم بالأهمية الكبيرة لدور الأردن كراعي للأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليها.

أضاف وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: أنه لا يمكن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقتنا دون التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة الآن لحل القضية، منوها إلى أن الجميع يتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.