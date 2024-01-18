"معًا من القاهرة".. معرض لمساندة فلسطين بمشاركة 40 فنانًا الأحد المقبل

يحتضن أتيلية القاهرة، بوسط البلد، معرضَا يضم 40 فنانًا تشكيليا، بعنوان "معا من القاهرة"، وذلك يوم الاحد المقبل 21 يناير 2024، فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 5 فبراير.

وجاءت فكرة المعرض بدعوة من الفنان التشكيليى سيد هويدى، لاقامة معرضًا ضد العدوان والإبادة وعنصرية القوة ، وذلك تزامنًا مع الاحداث الدامية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى من الكيان الصهيونى الغاشم.

وعن المعرض قال "هويدى": "معرض (معا من القاهرة) فكرة علي امكانية التفاعل مع الواقع، بهدف تغييره الي الاجمل والافضل حتي لو انه يعبر عن العنف حد الحرب، مشتبكا مع اللحظة بكل تناقضاتها، باعتبار الفن حرب من أجل التغيير، إنها اللحظة التي يتبدَّى فيها دور الفنّ في بناء الثقافة والتشكيك بها، ولكي يمثل الفنّ النموذج المُتحرِّر من ذنب تاريخه".

ويشارك فى المعرض كلا من الفنانين:

"إيمان مرعي، آية الله الغرباوي، أماني فهمي، آمال الجمال، إيمان عز، إيناس الجوهري، أحمد الجنايني، أمل أحمد مصطفي، أشرف نصيف، أسماء عادل السيد، أحمد بكر، خالد نصار، دنيا الصالح، رامية محمد نجا، رضوى منير، رحاب مصطفى، سيد هويدي، سحر عبدالحميد طعامة، سالي الجوهري، صلاح شعبان، فتحي علي، مي عبدالملك النوري، ميرفت دياب، محمد مجدي السداوي، محمد دسوقي، ميرفت الغزاوي، محمد عرابي، محمد شومان، نرمين يسري، نيرة الجمل، نيفين أحمد إسماعيل، نجلاء سلامة، نادر هلال، نيهال حمدي، هالة حزين، هالة هدايت، هبة خريبة، هالة صلاح الحصري، هناء سليم البيتاوي، هناء البلوشي".

هذا بالاضافة الى مشاركة بعض الفنانين الفلسطينيين والعرب والاجانب ايضًا.