زي النهاردة.. الملك هنري السابع يتزوج إليزابيث يورك ابنة إدوارد الرابع

تمر علينا اليوم الخميس الموافق يوم 18 شهر يناير ذكري زواج الملك هنري السابع يتزوج إليزابيث يورك ابنة إدوارد الرابع،، وجاء ذلك في 18 شهر يناير عام 1486، موحدين بذلك اسرتي لانكستر ويورك عقب نشوب حرب الوردتين،

هنري السابع

هو ملك انجلترا في الفترة منذ عام 1485 وحتي عام 1509، ويعد أول حكام أسرة تيودرو وذلك بالرغم أنه ينتسب إلى أحد النبلاء وهو «أوين تيودر»، إلا أنه ورث وعن طريق والدته عرش أسرة لانكستر الإنجليزي،و أمضى «هنري» طفولته في المنفى في فرنسا، ثم عاد عام 1485 إلى البلاد بعد أصبح صاحب الحق الشرعي في العرش.

معركة بوزورث



انتصر الملك هنري السابع في معركة «بوزورث على خصمه دوق يورك، ريتشارد الثالث، وواجه أثناء سنوات حكمه الأولى العديد من الثورات التي أشعلها أنصار أسرة يورك المخلوعين، وأطاح برأس كل من كانت تسول له نفسه الاستيلاء على عرشه.



إنتهاء الحرب

تصالح هنري مع الملك السابق إدوارد الرابع،وعند وفاته أصبحت عائلة يورك خصمه حيث أنقد الأميرة إليزابيث يورك من أيدي عمها ريتشارد الثالث الذي قتل شقيقيها،و قد حمل النسل الانستكري عن أمه وتزوج من إليزابيث يورك الجميلة من ثم أصبحت عائلة تيدور رابطا بين الأسرتين،وقضى على ريتشارد الثالث نهائيا".



انهاء الحروب الإقطاعية

عقب تولي هنري السابع العرش الإنجليزي عام 1485، حرص علي إنهاء عهد طويلا من الحروب الإقطاعية التي أضعفت إنجلترا قوميا"، ونشطت الطبقة الوسطي في عهده وكان عهده فاتحة لعصر التقدم الاقتصادي الكبير.



دعمه للطبقة الوسطي

دعم الملك هنري السابع الطبقة الوسطي، وذلك علي الرغم من إستنزاف حرب الوردتين للطبقة الارستقراطية فقاربت الهلاك، ولم تسفر تلك الحرب عن آثار إجتماعية وإقتصادية كبيرة.

،وواجه أثناء سنوات حكمه الأولى العديد من الثورات التي أشعلها أنصار أسرة يورك المخلوعين، وأطاح برأس كل من كانت تسول له نفسه الاستيلاء على عرشه.



انتهاء الحرب

تصالح هنري مع الملك السابق إدوارد الرابع وعند وفاته، ثم أصبحت عائلة يورك خصمه حيث أنقذ الأميرة إليزابيث يورك من أيدي عمها ريتشارد الثالث الذي قتل شقيقيها، وقد حمل النسل الانستكري عن أمه وتزوج من إليزابيث يورك الجميلة من ثم أصبحت عائلة تيدور رابطا بين الأسرتين وقضى على ريتشارد الثالث نهائيا"واتخذ إليزابيث الجميلة ملكة رسمية على إنجتلرا معه.

إنهاء الحروب الإقطاعية

عقب تولي هنري السابع العرش الإنجليزي عام 1485، حرص علي إنهاء عهد طويلا من الحروب الإقطاعية التي اضعفت إنجلترا قوميا"، ونشطت الطبقة الوسطي في عهده وكان عهده فاتحة لعصر التقدم الاقتصادي الكبير.



دعمه للطبقة الوسطي

دعم الملك هنري السابع الطبقة الوسطي، د علي الرغم من استنزاف حرب الوردتين للطبقة الارستقراطية فقاربت الهلاك، ولم تسفر تلك الحروب عن له اثار اجتماعية واقتصادية كبيرة.