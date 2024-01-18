وكيل صحة مطروح: أم الرخم أول وحدة صحية تزود بجهاز الكشف عن بعد

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إنه فى إطار تفعيل المبادرة الصحية الرئاسية “الكشف عن بُعد”؛ سيتم إمداد الوحدة الصحية بأم الرخم بتلك الخدمة.

وأوضح وكيل الوزارة، خلال الندوة التى شارك بها بمركز إعلام مطروح، أن الخدمة مفعله بمستشفيات الحمام والنجيلة ومارينا والضبعة ومستشفى مطروح العام، وتهدف إلى التغلب على نقص الكوادر الطبية والتخصصات النادرة من خلال تغذية أحد الأجهزه بكافة المعلومات والتحاليل والأشعات الخاصة بالحالة والتواصل مع الاستشارى المتخصص من خلال هذا الجهاز.

وأضاف سالم خلال الندوة التى تم عقدها بعنوان “المبادارات الصحية وأثرها على الأسرة المصرية” بمقر المركز وبمشاركة العديد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة، لافتا أنه يوجد بالمحافظة 9 مستشفيات قطاع علاجى و2 مستشفي تحت التطوير وهي مستشفي (الصدر والحميات)، و3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز المتخصصة، بالإضافة إلى 56 وحدة صحية بكافة مراكز المحافظة.

كما أوضح الدكتور مبروك أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للملف الصحى بالدولة، وقد ظهر ذلك من خلال إطلاق 15 مبادرة رئاسية؛ لتحسين الصحة العامة والتركيز على علاج الأمراض وليس تحسين المؤشرات الصحية للمواطن فقط.

وأكد سالم أن المبادرات تشمل كل أفراد الأسرة المصرية لمواجهة أمراض سوء التغذية بين أطفال الـمـدارس وضعف وفقدان السمع والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وعلاج مرضى فيروس سى، وأن المبادرات الرئاسية شملت دعم صحة المرأة المصرية والرعاية الصحية لكبار السن والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وقوائم الانتظار وفحوصات ما قبل الزواج وكذلك علاج مرضى سرطان الكبد وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والعناية بصحة الأم والجنين.

ونوه الدكتور مبروك أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأساسية يتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، وانه من المقرر أن يصل عدد تلك الدورات التدريبية إلى (6) دورات ضمن البرنامج المقدم لتهيئة الفريق الطبى بوحدات الرعاية الأساسية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية خلال الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 8 فبراير 2024.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدورات التدريبية تشمل كافة فئات الفريق الطبى بوحدات الرعاية الاساسية من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وتمريض وفرق إشراف وفنيين المعامل.

كما عرض الدكتور مبروك العديد من الخدمات المقدمة من مديرية الصحة للتيسير على المواطنين منها النشر على صفحه الفيس بوك التابعه للمديريه والتي تعرض مواعيد القوافل الطبيةو اماكنها وكذا جدول العيادات الصباحية والمسائية للمستشفى العام.

وتأتي هذه الندوه في إطار حمله تنميه الأسرة المصرية التي أطلقها الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار (أسرتك .. ثروتك).

وكيل صحة مطروح: أم الرخم أول وحدة صحية تزود بجهاز الكشف عن بعد

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