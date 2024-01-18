برلمانية: تعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا يجعلنا سوق بديل لأوروبا

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ، ووزراءالزراعة، والموارد المائية والرى بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية خاصة قطاع الزراعة.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها، أن تواجد مصر فى القارة الأفريقية هام جدا ، خاصة وأن أفريقيا لديها ثروات كثيرة ولكنها ليس لديها من يقوم بالتتقيب عنها كما إنها تمتلك إنتاج عالى جدا سواء زراعى أو صناعى ، وبالتالى ستكون هناك فرصة لمصر لكى تعزز استثماراتها فى قطاع الزراعة بأفريقيا ، خاصة أن أفريقيا تستورد من أوروبا بقيمة ٨٦ مليار دولار سنويا ، ولذلك اذا استوردت أفريقيا من مصر ستجلب لنا مليارات الدولارات ، مما يجعل مصر بمثابة سوق بديل لأوروبا بالنسبة لأفريقيا.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن أفريقيا لديها العديد من الخامات ، ومن الممكن أن تجلب مصر لدول القارة الأفريقية مصنعين للأخشاب ، وأن تستورد من أفريقيا العجول والأبقار والماعز بعد رعايتها بما يتناسب مع الذوق المصرى لتنمية الثروة الحيوانية فى أفريقيا، بالإضافة إلى إمكانية استثمار رجال الأعمال الأفارقة من خلال الاستثمار الزراعي فى مصر.

وأوضحت أن أفريقيا تتميز بكثرة الخضروات والفاكهة لديها ، وبالتالى من الممكن أن تقوم مصر بإنشاء مصانع لتجفيف الخضروات الفاكهة ، بالإضافة إلى عمل تطوير عقارى وصناعى فى أفريقيا ، مشيرة إلى أن دول أفريقيا تحتاج إلى تطوير التعليم باللغة العربية ، خاصة أننا لدينا فى مصر العديد من خريجى كليات اللغة العربية ليس لديهم فرص عمل ، وبالتالى سيكون هناك استعداد للتبادل العلمي واللغوي بأفريقيا.