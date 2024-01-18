محمد صلاح يحمس لاعبي المنتخب قبل مواجهة غانا

اجتمع قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بلاعبي المنتخب الوطني عقب تناول وجبة الإفطار صباح اليوم الخميس، بفندق إقامة المنتخب في كوت ديفوار.

جاء اجتماع صلاح مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة حاسمة وهامة مع المنتخب الغاني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطالب صلاح، اللاعبين ببذل كل نقطة عرق في مباراة اليوم والتي قد تكون حاسمة في جيل من اللاعبين.

وتقام المباراة علي أرضية استاد فيليكس هوفويت بوانيي، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في العاشرة مساء اليوم الخميس

واستقر فيتوريا علي بدء المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، مروان عطية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

وتعقدت المجموعة بشكل كبير خاصة بعد تعادل منتخب مصر مع موزمبيق وخسارة المنتخب الغاني من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

وترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة غانا غدًا بأمم إفريقيا كالتالي:

منتخب الرأس الأخضر 3

منتخب موزمبيق 1

منتخب مصر 1

منتخب غانا 0

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا