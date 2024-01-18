الإثنين المقبل.. انطلاق النسخة 16 من معرض لوحة في كل بيت بالسعودية

ينظم أتيليه جدة للفنون الجميلة بالسعودية معرضه الاشهر لوحة في كل بيت للعام السادس عشر علي التوالي لوحة في كل بيت والذي يقيمه للعام الخامس عشر علي التوالي يوم الإثنين القادم الموافق ٢٢ يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويستمر لمدة شهر.

ويأتي العرض تحت رعاية الزاهدية للثقافة والابداع وتفتتحه هذا العام نجود طلال زاهد، وقال هشام قنديل صاحب فكرة المعرض أن المعرض الذي ترعاه نجود زاهد يعد تظاهرة تشكيلية عربية كبري للوحة الصغير يشارك فيه هذا العام اكثر من مائة فنان سعودي وعربي، ويستمر لمدة اسبوعين.

وتابع قنديل: "ويهدف المعرض منذ انطلاقه الي نشر الفن التشكيلي داخل كل بيت وداخل المجتمع وتمكين جمهور الفنّ التشكيلي من اقتناء لوحات مميزة لفنانين مرموقين بأسعار في متناول الجميع ".

كما لفت إلى أن المعرض حقق نجاحات كبيرة في دوراته السابقة حيث كان يشارك فيه نخبة من أهم فناني العالم العربي ويشارك في المعرض فنانون من السعودية، و مصر والسودان ولبنان والأردن والعراق وفلسطين والكويت وسوريا والبحرين والمغرب وتونس والصومال، وسيهدي المعرض دورته هذا العام الي روح فقيد الفن التشكيلي السعودي هشام بنجابي وسيكون الفنان السعودي الكبير غبدالله حماس هو ضيف الشرف للمعرض لهذا العام.

وأكد مدير "أتيليه جدة" أن فكرة هذا المعرض بدأت قبل 15 عامًا اقتباسا من معرض الفن للجميع، وذلك بمباركة من مؤسسة المنصورية للثقافة والإبداع.

وأوضح أن المعرض يسعى إلى تحقيق التواصل بين الفنان والجمهور والارتقاء بالذوق الجمالي.

ومن بين الفنانين السعوديين المشاركين هذا المعرض: عبدالله حماس، عبدالله إدريس، مفرح عسيري أيمن يسري، محمد الاعجم ، ابراهيم النغيثر، نوال مصلي، ،فهد خليف، محمد الرباط، رياض حمدون، وهيب زقزوق، عبدالرحمن المغربي، سعيد العلاوي، احمد الخزمري، زمان جاسم ،عبدالرحمن مغربي ، محمد الشهري، نهار مرزوق، باسم الشرقي، علا حجازي، ريم الديني، محمد الجاد، ثامر الرباط، مشاعل طاهر ، أماني غيث، تالة سراج، فايزة مهدي، سوزان الغامدي، سحر عناني ، ، اماني برديس، كواكب العامر.

كما يشارك فنانون من مصر أبرزهم: شاكر المعداوي، عماد رزق، مصطفى رحمة، عماد ابراهيم، مرفت شاذلي، عصمت داوستاشي، محسن شعلان، عبدالوهاب عبدالمحسن، ابراهيم الدسوقي، محمود حامد، عادل ثابت، محمد التهامي، هدير جمال، اسماء مجدي، خالد عقل.

ومن المغرب، الفنان والشاعر الكبير محمد الشهدي.

ومن اليمن مريم بفلخ وصادق غالب وسمر الصبري.

ومن سوريا الفنانة لميس الحموي.

ومن لبنان الفنانة غادة المعوشي.

ومن الصومال الفنان عبدالعزيز بوبي.