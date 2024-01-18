رئيس باكستان: نحترم سيادة جميع الدول ويجب حل القضايا بالحوار والتشاور

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إننا نحترم سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها ونتوقع الشىْ نفسه من الدول الأخرى، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الرئيس الباكستاني في تصريحات له تعليقا على الضربات الصاروخية الأخيرة على إيران: أننا سنتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمننا القومي.

وتابع: "باكستان وإيران دولتان شقيقتان، ويجب حل القضايا من خلال الحوار والتشاور المتبادل".

ومنذ قليل أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام آباد داخل إيران.

وأمس، شنت إيران هجمات استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة “جيش العدل” البلوشية المعارضة، وأسفرت عن مقتل طفلين وإصابة ثلاث فتيات، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان إن الضربات استهدفت ضد مخابئ “الإرهابيين” في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، مشيرة إلى وقوع قتلى، وأضافت: ” الضربات كانت دفاعا عن أمن باكستان ومصلحتها الوطنية”.