بالفيديو.. باحث سياسي: إسرائيل ورطت أمريكا بشكل مباشر في الحرب على غزة

قال أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي، إن إسرائيل قد ورطت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب على غزة، وتداعيات هذه الحرب التي تنتقل من منطقة لأخرى، وتشعل صراعا يخشى أن يكون صراعا إقليميا.

وأضاف "محارم"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا ما كانت تؤكد عليه دائما الإدارة الأمريكية التي أرسلت أكثر من مسؤول وآخرهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أجرى 5 جولات وفي آخر زيارة له كان كل حديثه مع الإسرائيليين أن الحل العسكري وإزاحة حماس لن يكون الحل العملي أو القادر على تنفيذه، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك حل دبلوماسي والجلوس على طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على امتداد زمن الحرب خوفا من الملاحقات الجنائية والقضائية، والتي ستطوله بعد اليوم الثاني من انتهاء الحرب، ومن ثم توسيع دائرة الصراع عند الدخول على الخط جماعة الحوثيين في اليمن.

وأوضح أن الوضع في باب المندب أصابه الشلل والتجارة العالمية التي تعبر 15 % منها من هذه المنطقة ومنها 40 % من ناقلات البترول، وبالتالي أمريكا وبريطانيا لها مصالح تجارية في هذه المنطقة.