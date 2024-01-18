لافروف: سأعرض مقترحات أمام مجلس الأمن حول جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط

الخميس 18/يناير/2024 - 11:31 ص

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس، أنه لابد من إقامة دولة فلسطينية، منوها إلى أنه سيبحث هذه المسألة أمام مجلس الأمن الدولي.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع المقبل بشأن مقترحات تتعلق بجهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار لافروف إلى أن الحل لابد أن يشمل محادثات مباشرة بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية وأن يقود لإقامة دولة فلسطينية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من مائة يوم والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.