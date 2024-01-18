البابا تواضروس: "الغطاس" هو عيد الفرح الثلاثي

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد الغطاس هو عيد الفرح الثلاثي، ارتبط بالقديس يوحنا المعمدان الذي كان مفرحًا لأبيه وأمه اللذين أنجباه بعد أن كانت أمه عاقر، ومفرحًا كذلك للشعب الذي أتي إليه واعتمد في الأردن .

وأضاف البابا تواضروس حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للكنيسة، اليوم الخميس، أن المقابلة المفرحة بين يوحنا المعمدان والسيد المسيح، وكذلك أعلن مسرة الله الأب: “هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت”.

وتابع البابا تواضروس: الفرح الذي نعيشه كلنا مع أسرنا عند ممارسة سر المعمودية، هو يوم الميلاد السمائي والباب الذي يفتح أمامنا الحياة الروحية والكنسية والسمائية “الأبدية”.