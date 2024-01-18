قبل انطلاقه.. موعد ندوات الراحل يعقوب الشاروني فى معرض الكتاب 2024

تحرص جريدة وموقع "البوابة نيوز" على متابعة أحداث معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، باعتباره الحدث الثقافى الأعظم، قبل أيام من انطلاقة، حيث ينطلق في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس ، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بمشاركة أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول الأجنبية والعربية ، وذلك للتسهيل على قراء ورواد المعرض حضور الفعاليات والاستفاده منها.

وكانت قد قررت اللجنة العليا للمعرض اختيار اسم كاتب الأطفال الكبير يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل هذا العام، بوصفه أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، وله مشروع ثقافي عظيم، وإنتاج أدبي أقل ما يوصف به أنه شديد الغزارة شديد التنوع شديد التأثير، فضلًا عن استلهام معظم مؤلفاته من التراث الشعبي المصري، هذا إلى جانب تأثيره في أجيال وأجيال من القراء والكتَّاب. وأعادت الهيئةُ إصدار عدد من مؤلفاته، فضلًا عن إعداد كتاب احتفائي عن الراحل، يضم شهادات كتبها عدد وافر من الكتاب، من مختلف الأجيال، امتازت جميعها بطابع المحبة، وجاء تحت عنوان "في محبة يعقوب الشاروني"، وقد كتب هذه الشهادات كُتاب من مصر والوطن العربي، ومن إيطاليا والصين والهند.

وتُصدر الهيئة مجموعة من مؤلفات الراحل، هي: «أجمل حكاياتنا العربية»، و«البخلاء»، و«حكايات إيسوب»، و«زهرة السعادة»، ومسرحية «أبطال بلدنا».

وينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، عددا من الندوات حول الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، جاءت تفاصيلها كالتالى:

- يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير تقام ندوة "التراث والتاريخ في أعمال يعقوب الشاروني"، وفي يوم الاثنين ٢٩ يناير تقام ندوة "رواية الفتيان عند يعقوب الشاروني".

- تقام ندوة "يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا" يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير، أما ندوة "دور الشاروني في نقد حركة أدب الطفل"، فتقام يوم السبت الموافق ٣ فبراير المقبل، في حين تقام ندوة "الشاروني مسئولا ثقافيا وأكاديميا وداعما للموهوبين" يوم الاثنين الموافق ٤ فبراير.

يشار الى ان الكاتب الكبير يعقوب الشاروني رحل عن عالمنا صباح الخميس 23 من فبراير 2023 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وقال الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، رائد أدب الطفل، خلال حوار سابق مع "البوابة نيوز" قبل وفاته، إنه اكتشف قدرته غير المحدودة على الحوار مع الأطفال، وعلى قص الحكايات لهم، عندما كان يشغل منصب مديرًا لقصر ثقافة محافظة بنى سويف.

وأضاف "الشاروني" أن الأطفال هم الذين اختاروه ليكتب لهم، وقد نبهته هذه التجربة إلى موطن الموهبة الحقيقية لديه وهى الكتابة الأدبية للأطفال.