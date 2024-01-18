أبوعبيدة وهجاري وسريع.. "طوفان الأقصى" تلمع نجوم المتحدثين العسكريين ماعدا اللي "في النص"

نادرًا ما كنا نعرف أسماء المتحدثين العسكريين لأي بلد، لكن وبفعل الأحداث المشتعلة في الأراضي الفسطينية منذ أكثر من 3 شهور.. بتنا نحفظ أشكال وأسماء هؤلاء المتحدثين، ليس من قبيل الثقافة العامة وانما الانشغال بالتطورات السياسية الساخنة، وفي التقرير التالي سرد لأهم 3 وجوه عسكرية صنعت شهرتها من اشتعال الأحداث:

أبو عبيدة.. البطل الملثم

منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 وانطلاق ملحمة "طوفان الأقصى" ضد الكيان الصهيوني.. اشتهر البطل الملثم "أبو عبيدة" ببياناته العسكرية التي تخبرنا عن عمليات المقاومة التي تكبد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في العتاد والمعتدين.

بات أبو عبيدة رجلا أقرب إلى الأيقونة أو الرمز، يختزل صوت المعركة والقضية برمتها أيام المواجهة هذه. تسأل عنه عجوز ثمانينية في قرية تونسية نائية تتابع كغيرها العدوان الإسرائيلي على غزة. متى يأتي أبو عبيدة ليطمئننا؟ لا يهم الحضور الكامل، يكفي الصوت والكوفية الحمراء المميزة، رغم أنها تمنت أن ترى وجهه الخفي.

تحب طلاقته وما يختم به مداخلاته شبه اليومية "وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد" فهو "يبرّد لها قلبها" -كما تقول- أي يطفئ نار غضبها من جرائم إسرائيل في أهل غزة- وتتذكر فيه لفرط ما عاشت من فصول القضية الفلسطينية "أبو عمار" بكوفيته التي لم يفتها أنها لا تشبه كوفية أبو عبيدة، وأبو جهاد وأبو إياد، ورموز النضال الذين ما زالوا في ذاكرتها من زمن إدمانها الاستماع إلى "صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية".

أبو عبيدة صوت لمرحلة أخرى من النضال الفلسطيني المسلح الذي أسعفها العمر لتشهدها أيضا ضمن الكثير من فصول وتقلبات القضية، فتتزاحم في ذاكرتها أسماء المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ممزوجة بلحظات المقاومة والفخر، لاسيما يوم "طوفان الأقصى" الذي لم تفوت بعده إطلالة لأبو عبيدة.

العميد يحيى سريع.. متحدث ​الحوثيين

العديد من الناس يتساءلون من هو العميد يحيى سريع ويكيبيديا؟ يعتبر العميد اليمني يحيى سريع واحد من أشهر الشخصيات السياسية والعسكرية والناطقين باسم الحوثيين، فقد صدر قرار ينص على تعيينه ناطقا عسكريا للحوثيين بعد العميد شرف لقمان قبل خمس سنوات منذ 2018م.

كما نال العميد اليمني يحيى سريع كبيرة على نطاق واسع في الدول العربية نظرا لأنه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الحوثية في دولة اليمن، كما أنه يظهر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الخطابات الرسمية. شغل العميد يحيى سريع سابقًا منصب مدير دائرة التوجيه المعنوي، كما أنه يملك خبرة واسعة في المجال العسكري، بالإضافة إلى أنه خطيب وإمام جامع.

وقد لمع نجم العميد يحيى سريع منذ انطلاق عمليات جماعة الحوثيين ضد السفن التي تحمل علم إسرائيل أو المتجهة من أو إلى الكيان الصهيوني ليعلن عن الضربات التي وجهتها القوات اليمنية دعمًا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الوحشي.. وقد اشتهر بنطقه المميز للكلمات وخصوصا تلك التي تحتوي على حرف الـ (ق) فينطقها (ج).. هذا طبعا بخلاف ما يشيعه من تحفيز نفسي ومعنوي في نفوس كل المتألمين من الاعتداءات الإسرائيلية بحق إخواننا الفلسطينيين.

دانيال هجاري.. صوت الإجرام الصهيوني

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يطل المتحدث العسكري للاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري ببزته العسكرية كل مساء على الإسرائيليين ليروي لهم وقائع الحرب في غزة ويصبح واجهة للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في القطاع.

يوميا، يتحدث هجاري وينقل رواية الجيش للعمليات التي ينفذها في قطاع غزة ضد حماس، وتتابعه الصحافة العالمية وملايين الإسرائيليين. خطاب مصور يستمر لنحو عشرين دقيقة تتبعه أسئلة صحافيين.

يشغل هجاري (47 عاما) منصبا حساسا للغاية هو طمأنة جمهور الاحتلال الإسرائيلي الذي يشعر بالصدمة والفزع من عمليات المقاومة الفلسطينية، ومحاولة اقناع الرأي العام الدولي الذي بدأ يعرب عن قلقه ازاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بعد أن تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" المقاومة الفلسطينية.