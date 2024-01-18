حصاد القوافل الشاملة لجامعة قناة السويس 2023.. أبرزها المشاركة بالمشروعات القومية لتطوير القرى

توجهت جامعة قناة السويس بالعديد من القوافل الشاملة إلى قرى ومدن إقليم القناة وسيناء، وذلك في إطار دورها المجتمعي الخدمي والتنويري، الهادف للتوجه للمجتمع، ومحاولة تناول أهم مشكلاته وتحدياته، ووضع الحلول العلمية لها، إيمانا بدور البحث العلمي، وأهمية ربطه بالمجتمع وتحدياته.

وتم تنفيذ القوافل تحت رعاية وتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المختلفة، ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وأهمها مشروع القرن "حياة كريمة"، من أجل دعم وتنمية الإنسان المصري، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي، والسلوكي، بما يحقق التمكين الاقتصادي، والمجتمعي، وكذلك مبادرة" ذوي الهمم"، و"صحتك تهمنا"، و"كلناواحد"... وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان المصري.

ومن أجل هذه الأهداف- نفذت جامعة قناة السويس29 قافلة شاملة خلال العام 2023، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وغيرها من مؤسسات المجتمع المختلفة، وقدمت خدماتها الطبية، التوعوية، التثقيفية، والبيطرية، والزراعية المجانية لأهالي قرى ومدن محافظات إقليم القناة وسيناء (الإسماعيلية- السويس- دمياط- الشرقية شمال سيناء- جنوب سيناء- بورسعيد).

وبإجمالي عدد مستفيدين 25964 مواطنًا.

ففي الخدمات الطبية بلغت إجمالي ما يزيد عن 20 ألف خدمة، وخدمات التوعية 2056 خدمة، و335 خدمة تثقيفية، و806 خدمة إرشاد زراعي، و2744 خدمة بيطرية.

هذا وتضمنت قوافل جامعة قناة السويس المشاركة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، ومبادرة "صحتك تهمنا"، ومبادرة" كلنا وطن واحد عائلة واحدة "، و" ذوي الهمم".

هذا بالإضافة للمشاركة في مبادرة قافلة الجيش الثاني الميداني الطبية بالتعاون مع جامعة قناة السويس( كلية الطب) بشمال سيناء بقرى نجيلة وبالوظة وأم عقبة، اعتبارا من الأول حتى الثالث من مايو 2023:

•• يوم 1 مايو 2023 بقرية نجيلة بمركز ومدينة بئر العبد، وبلغ إجمالي المنتفعين 625 مواطنا.

•• يوم 2 مايو 2023 بقرية بالوظة وبلغ إجمالي المستفيدين 734 مستفيدا.

•• يوم 3 مايو 2023 بقرية أم عقبة

بإجمالي منتفعين 754 مواطنا.