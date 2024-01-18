ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ يؤدون امتحان اللغة العربية

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد مدارس كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى اليوم الخميس، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، امتحان اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول، بجميع اللجان وعددها 343 لجنة، وبلغ عدد الطلاب 161 ألف طالب وطالبة.

وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم تصميم شيت الإلكتروني الخاص بكل قطاع، وشيت آخر لتجميع القطاعات الـ3، وتم عمل قاعدة بيانات خاصة بطلاب الدمج، مضيفاً أن كنترولات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، 3 موزعة على قطاعات، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 61245 طالبا.

وأوضح وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه تم توزيع الكنترولات على 3 قطاعات، قطاع كفرالشيخ ويضم 124 لجنة، وقطاع دسوق ويضم 122 لجنة، وقطاع الحامول 97 لجنة.

وتابع، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، بدأت من اليوم الخميس، 18 يناير الجاري، حتى 24 يناير 2024م؛ إذ يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، اليوم الخميس، 18 يناير، ويوم الأحد 21 يناير، يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر واللغة الإنجليزية، يوم الإثنين 22 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي، يوم الثلاثاء 23 يناير، يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم والتربية الفنية، يوم الأربعاء، الموافق 24 يناير، يؤدي الطلاب، امتحان مادة الدراسات الإجتماعية وتم التنسيق مع مدير أمن كفر الشيخ لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف.

IMG-20240116-WA0059
IMG-20240116-WA0059
الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ امتحانات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة كفر الشيخ امتحان اللغة العربية تعليم كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ وكيل تعليم