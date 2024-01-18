الداخلية الإيرانية: القتلى الـ9 في هجوم إسلام آباد يحملون الجنسية الباكستانية

أعلن وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي، أن القتلى التسعة في هجوم اسلام أباد يحملون الجنسية الباكستانية ، وفقا لنبأ عاجل لـ "القاهرة الاخبارية"، اليوم الخميس.

ووفقا لقاهرة الاخبارية، أعلنت الخارجية الايرانية بأخطار القائم بأعمال سفارة باكستان في طهران رسميا بالاحتجاج وطالبت بتوضيح من حكومة بلاده.

واستدعت إيران اليوم الخميس القائم بالأعمال الباكستاني في طهران بعد الهجمات التي شنتها إسلام أباد على إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، عن أن الجيش الباكستاني شن سلسلة هجمات على مواقع لإرهابيين في إقليمي سيستان وبلوشستان في إيران.