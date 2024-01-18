لمدة 14 ساعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة إنقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة "الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية"، وبعض مناطق مدينة نصر "الرقابة الإدارية – أرض الجولف – مساكن رامو – الامداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستار – المنطقة السادسة"، وبعض مناطق الحي العاشر "المنطقة العاشرة – الواحة – صقر قريش – مدينة الأمل" وذلك اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 20-1-2024، وحتى الساعة 12 ليلاً لمدة 14 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لتحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢5 أو على خدمة الوتس آب على رقم 01206665125.