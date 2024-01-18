الخارجية الإيرانية: ندين الضربات الباكستانية على إقليم سيستان وبلوشستان

أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أننا ندين بشدة الضربات الباكستانية على إقليم سيستان وبلوشستنان، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت القوات المس لحة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قصفت أهدافا لجيش تحرير بلوشستان والمصنفة بأنها جماعة إرهابية.

واستدعت إيران القائم بالأعمال الباكستاني بعد ضربة صاروخية استهدفت منطقة حدودية وأودت بحياة 9 أشخاص على الأقل.

وقالت وكالة "تسنيم" الإخبارية "بعد الهجوم الباكستاني صباحا على قرية حدودية في محافظة سيستان بلوشستان، تم استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم تفسير".