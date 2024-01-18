إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شمال الضفة

أعلنت مصادر طبية، إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل اليوم الخميس.

ومنذ قليل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة.

ويواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي المحتل.

ولم يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة سوى أسبوعا واحدا خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر، بعد التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية تكللت بالنجاح.

وبعد انقضاء أسبوع الهدنة صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، عاود الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.