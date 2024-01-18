سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 18 يناير 2024

سيطرت حالة من التذبذب وعدم الاستقرار على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 18 يناير 2024 ، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر، نتيجة زيادة الطلب على الشراء يقابلها قلة في المعروض، وهو ما تسبب في الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده الأسواق هذه الأيام .

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 “الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق” نحو 3857.25 جنيه للبيع، و3828.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3535.75 جنيه للبيع، و3509.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارا وإقبالا في السوق المصرية” حوالي 3375 جنيها للبيع، و3350 جنيها للشراء.

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 18 على استقراره عند حوالي 2892.75 جنيه للبيع، و2874.5 جنيها للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 2250 جنيه للبيع، 2233.25 جنيه للشراء.

فيما سجل جرام سعر الذهب عيار 12 بالصاغة اليوم حوالي 1928.5 جنيه للبيع، 1914.25 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” إلى نحو 27000 جنيها للبيع و26800 جنيها للشراء.

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة و الدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

و بالنسبة لسعر الذهب في البورصات العالمية، سجل سعر أونصة الذهب “تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” حوالي 2007 دولارا مقابل 2006 دولارا للشراء.

و انخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 جلسات عند 2017 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2028 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2021 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس أيضاً بنسبة 1.3% ويكون بذلك قد انخفض منذ بداية شهري يناير بنسبة 2%، وجاء تراجع مستويات الذهب بعد أن ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر عند 103.32 مسجلا ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسقر فوق المستوى 4%، وفق جولد بيليون.