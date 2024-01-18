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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاستفادة المالية من الذكاء الاصطناعي محور منتدى دافوس

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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أفادت "رويترز"، اليوم الخميس، أن منتدى "دافوس"، الذي ينظم في سويسرا يركز على الذكاء الاصطناعي وسبل الاستفادة منه ماليا.

ويواصل القادة السياسيون وأبرز رجال الأعمال محادثاتهم في الاجتماع السنوي الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا والذي تمتد أعماله من 15 إلى 19 من الشهر الحالي.

وككل عام، توجه ما يزد عن 60 رئيس دولة وحكومة، والعديد من أثرى أثرياء العالم، وقادة الأعمال والأكاديميين والفنانين، وقادة المنظمات الدولية إلى منتجع دافوس، لعقد مباحثات عامة ومغلقة، بشأن أهم القضايا، في محاولة لتعزيز التعاون العالمي في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة لصالح المجتمع. 

دافوس سويسرا الذكاء الاصطناعي