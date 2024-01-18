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الخميس 18 يناير 2024
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فضائيات

أستاذ علاقات دولية: مصر تطوع دبلوماسيتها لخدمة القضية الفلسطينية (فيديو)

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس
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قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تتحرك على كل المحاور لحشد الرأي العام الدولي من أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تطوع دبلوماسيتها لخدمة القضية الفلسطينية وتتحرك على كل المحاور من أجل حشد الرأي العام الدولي والعالمي لخدمة القضة الفلسطينية بما يتوافق مع الرؤية المصرية بضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وعدم اتساع رقعة الصراع.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوناني زيارة مهمة تأتي في توقيت حساس ودقيق تمر به القضية الفلسطينية وتحتاج إلى تضافر الجهود بشكل عام، وهو ما تسعى إليه القاهرة من خلال عقد لقاءات مكوكية مع كل قادة العالم وعقد الكثير من الاتصالات لتدفع لإحلال السلام في المنطقة.

وتابع أن الجانب الإسرائيلي لا يعبأ بالمجتمع الدولي، موضحا أن مصر حذرت من أن استمرار الصراع داخل قطاع غزة سيؤدي إلى اتساعه ودخول المنطقة إلى دائرة من العنف لا تنتهي.

القضية الفلسطينية الحرب في غزة