السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

-خط القاهرة / الإسكندرية.

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة

-خط القاهرة / السد العالي

متوسط التأخيرات كالآتي:

-القاهرة / أسيوط 80 دقيقة.

-أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

-خط بنها / بورسعيد.

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

-خط طنطا / المنصورة / دمياط.

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

-خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة.

-متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.