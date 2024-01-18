وسائل إعلام: أمطار اليابان تعطل البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في رأس السنة، حيث ارتفع عدد القتلى إلى ٢٣٢ بالإضافة إلى ٢٢ مفقودا.

وأشارت وسائل إعلام يابانية، إلى أن الأمطار التي ضربت مناطق الزلزال تعيق عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض والمفقودين، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الأرصاد اليابانية أن الأمطار ستتوقف مساء اليوم.

وقال التلفزيون الياباني، إن المياه عادت إلى العائلات التي قطعت عنها في محافظة ايشيكاو بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال فيما لا زالت ٥٠ ألف عائلة في ثماني مدن بالمحافظة تعانى من انقطاع المياه.