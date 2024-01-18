أشهر أمراض الرجال يصيب ملك بريطانيا

أعلن قصر بكنجهام، أن ملك بريطانيا تشارلز، سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل بسبب تضخم البروستاتا، بعد أقل من ساعتين على إعلان خضوع أميرة ويلز، كيت ميدلتون، لعملية جراحية في البطن ستبقيها لمدة أسبوعين في المستشفى.

وأوضحت وكالة رويترز، أن الملك تشارلز (75 عاما)، كان لديه العديد من الارتباطات هذا الأسبوع، وتقرر تأجيلها بناء على نصيحة طبية للسماح بفترة تعافي قصيرة، مما دفع القصر إلى إعلان الإصابة في بيان الأربعاء.

وقال بيان ملكي: "مثله مثل آلاف الرجال كل عام، يسعى الملك لعلاج تضخم البروستاتا.. حالة جلالته حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل للخضوع لإجراء تصحيحي".

ما هو مرض الملك؟

وتضخم البروستاتا هو أمر شائع بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، ويؤثر على عملية التبول، بحسب موقع هيئة الصحة البريطانية.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه "ليس سرطانيا وعادة لا يشكل تهديدا خطيرا للصحة"، بجانب أنه لا يرتبط بسرطان البروستاتا أو يزيد خطر الإصابة به، والبروستاتا هي غدة صغيرة تساعد على تكوين السائل المنوي، وتوجد أسفل المثانة، وغالبا ما يزداد حجمها مع التقدم في العمر، وبحسب موقع "مايو كلينك"، فإنه يمكن علاج تضخم البروستاتا سواء بالأدوية أو الجراحة، ويتوقف ذلك على الأعراض وحجم البروستاتا وغيرها من المشكلات الصحية الأخرى التي يعاني منها الشخص، ومن أعراض المرض، الحاجة المتكررة أو الملحة إلى التبول، والتبول بمعدل أكبر أثناء الليل، وصعوبة في البدء في التبول، وتدفق بول ضعيف، وعدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل.

الملك تشارلز الثالث

اسمه تشارلز فيليب آرثر جورج ، وهو ملك المملكة المتحدة منذ 8 سبتمبر 2022، خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، ويعد أكبر وأقدم وريثٍ شرعي في تاريخ بريطانيا. وهو أقدم وريثٍ شرعي لمنصب أمير ويلز أيضًا، حينما تبوأ هذا المنصب في يوليو عام 1958.