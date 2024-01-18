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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حضور مكثف في الدورة الأولى لمتطلبات الجودة بمستشفيات جامعة المنصورة

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظمت الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة بإدارة الدكتور أمير منير، الدورة التدريبية الأولى على متطلبات الاعتماد و كيفية إنجازها بواسطة خبراء التدريب بالهيئة.

جاء ذلك انطلاقا من دور الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بالمستشفيات والمراكز الطبية جامعة المنصورة  في تنمية قدرات المستشفيات الجامعية على تطبيق معايير الجودة (GAHAR) الوطنية المعتمدة دوليا، وفي إطار التعاون بين جامعة المنصورة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (الجهار)، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، و إشراف الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و المراكز الطبية.

شهدت الدورة حضورا مكثفا للعاملين بالمستشفيات والمراكز الجامعية، وأثني المشاركون على دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة وسلامة وأمان المريض كخطوة أساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر.

كما ثمنت إدارة المستشفيات الجامعية  توجيهات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة بالإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية بالمنصورة التي تحظى بشهرة إقليمية ودولية للحصول على الاعتماد، وتقديم جميع البرامج التدريبية والتوعوية وورش العمل والندوات التثقيفية لهذا الغرض.

استمرت فعاليات الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الأطفال الجامعي باستضافة الدكتور أشرف الشرقاوي مدير المستشفى ودعم الدكتورة ميادة صبري مدير الجودة وفرق الجودة بالمستشفى.

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