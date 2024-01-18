حضور مكثف في الدورة الأولى لمتطلبات الجودة بمستشفيات جامعة المنصورة

نظمت الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة بإدارة الدكتور أمير منير، الدورة التدريبية الأولى على متطلبات الاعتماد و كيفية إنجازها بواسطة خبراء التدريب بالهيئة.

جاء ذلك انطلاقا من دور الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بالمستشفيات والمراكز الطبية جامعة المنصورة في تنمية قدرات المستشفيات الجامعية على تطبيق معايير الجودة (GAHAR) الوطنية المعتمدة دوليا، وفي إطار التعاون بين جامعة المنصورة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (الجهار)، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، و إشراف الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و المراكز الطبية.

شهدت الدورة حضورا مكثفا للعاملين بالمستشفيات والمراكز الجامعية، وأثني المشاركون على دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة وسلامة وأمان المريض كخطوة أساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر.

كما ثمنت إدارة المستشفيات الجامعية توجيهات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة بالإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية بالمنصورة التي تحظى بشهرة إقليمية ودولية للحصول على الاعتماد، وتقديم جميع البرامج التدريبية والتوعوية وورش العمل والندوات التثقيفية لهذا الغرض.

استمرت فعاليات الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الأطفال الجامعي باستضافة الدكتور أشرف الشرقاوي مدير المستشفى ودعم الدكتورة ميادة صبري مدير الجودة وفرق الجودة بالمستشفى.

IMG-20240118-WA0035

IMG-20240118-WA0036

IMG-20240118-WA0039

IMG-20240118-WA0040

IMG-20240118-WA0021

IMG-20240118-WA0028

IMG-20240118-WA0033

IMG-20240118-WA0034

IMG-20240118-WA0031

IMG-20240118-WA0032

IMG-20240118-WA0037

IMG-20240118-WA0038

IMG-20240118-WA0024

IMG-20240118-WA0020

IMG-20240118-WA0025

IMG-20240118-WA0027

IMG-20240118-WA0029

IMG-20240118-WA0030

IMG-20240118-WA0023