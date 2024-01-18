شهدت مدينة مرسى مطروح، صباح اليوم الخميس، طقسا شتويا معتدلا ورياح خفيفة معتدلة في سرعتها خاصة على السواحل الشمالية، حيث نشطت الرياح الشمالية التجارية، والشمالية الغربية العكسية، وظهرت السحب الخفيفة المتناثرة التي سمحت بوصول ضوء وحرارة الشمس إلى الأرض.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قبالة سواحل المحافظة؛ شهدت حالة من الاستقرار والفرصة مهيأة لكافة الأعمال البحرية والصيد.

كانت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، قد شهدا خلال النصف الأول من الأسبوع الجاري؛ حالة من الأجواء غير المستقرة، حيث ساد طقس شتوي مائل للبرودة مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية العكسية المحملة ببخار الماء القادمة من البحر المتوسط، ما أدى لهطول كميات كبيرة من الأمطار خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة، وجاءت درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من السنة، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية التجارية الباردة، والرياح الشمالية الغربية العكسية الممطرة.

ولم تؤثر حالة الطقس وتساقط الأمطار الخفيفة على تحركات المواطنين في الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح، فيما تأثرت حركة الأهالي بالنجوع والمناطق النائية التي لا توجد بها طرق ممهدة.

طقس مطروح .. أجواء شتوية معتدلة ورياح خفيفة

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