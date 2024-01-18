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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على ترتيب مجموعة مصر قبل موقعة غانا الليلة

منتخب مصر
منتخب مصر
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مباراة قوية تجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا مع نظيره المنتخب الغاني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتعقدت المجموعة بشكل كبير خاصة بعد تعادل منتخب مصر مع موزمبيق وخسارة المنتخب الغاني من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.
وترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة غانا غدًا بأمم إفريقيا كالتالي:
منتخب الرأس الأخضر 3
منتخب موزمبيق 1
منتخب مصر 1
منتخب غانا 0
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا
المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

منتخب مصر غانا فيتوريا