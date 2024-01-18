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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا في لقاء الحسم بأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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استقر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، علي اجراء بعض التغيرات علي تشكيل المنتخب الذي خاض مباراة موزمبيق يوم الأحد الماضي، خاصة بعد التعادل المخيب للآمال بهدفين.


واستقر فيتوريا علي بدء المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح 
خط الوسط: محمد النني، مروان عطية، حمدي فتحي
خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا
المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا 

المنتخب فيتوريا اتحاد الكرة