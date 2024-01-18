مصر وغانا.. موقعة نارية في كأس أمم أفريقيا

مواجهة قوية تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا، مع نظيره الغاني في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

تقام مباراة مصر وغانا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على أرضية استاد فيليكس هوفويت بوانيي، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويسعى منتخب مصر، الذي أنهى استعداداته للمباراة أمس الأربعاء، وسط قوة وجدية كبيرة من كل اللاعبين، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام النجوم السوداء، من أجل تعويض التعثر في المباراة الأولى بالتعادل أمام موزمبيق، ولترسيخ سلسلة الانتصارات أمام غانا في كأس أمم إفريقيا.

وتنعقد بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا