الجيش الباكستاني: استهدفنا عددًا من قواعد الجماعات الإرهابية في إيران بالصواريخ والمسيرات

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، أن القوات الباكستانية قامت بالدخول إلى إيران وتدمير عدد من القواعد التابعة للجماعات الانفصالية الإرهابية، كما حذر الجيش الباكستاني كل من يفكر الاعتداء على السيادة الباكستانية.

وأضاف الجيش الباكستاني في بيانه، أن قواته استهدفت عددًا من الجماعات الانفصالية الإرهابية التي تتخذ من إيران مقرا لها ، وأشارت إلى أن إيران قامت في وقت سابق بمهاجمة الأراضي الباكستانية بالصواريخ الباليستية ، وأن ما قامت به إيران هو انتهاك للسيادة الباكستانية وإخلال بكل العهود والمواثيق الدولية.

وأشارت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن هناك عدة جرحى في ضربات صاروخية بطائرات مسيرة في إيران نفذها الجيش الباكستاني.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية ، بسماع دوي انفجارات بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وأفادت بمقتل 3 نساء و4 أطفال غيرإيرانيين في الانفجارات.

وقال التلفزيون الإيراني أن الضربة التي نفذها الجيش الباكستاني نتج عنها مقتل 7 غير إيرانيين بالقصف جنوب شرق البلاد .