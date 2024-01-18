قوات الاحتلال تنفذ عدة اقتحامات واعتقالات بالأراضي الفلسطينية

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، عن عدة اقتحامات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية، فاقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس من عدة محاور وتمركز جنوده في حي المعاجين، كما داهم قوات الاحتلال إحدى العمارات السكنية وقام بتفتيشها.

وأضافت الوكالة، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مواطن فلسطيني من منطقة العامرية داخل مدنية نابلس، وانتشرت آليات الاحتلال في الشوارع والأحياء داخل المدينة.

وفي بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني طلال أبو ياسين واعتقلته بعد اقتحام البلدة.

أما في مخيم الأمعري في مدينتي رام الله والبيرة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال المخيم، ونتج عن تلك الاشتباكات إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.