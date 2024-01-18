البحرية الأمريكية أطلقت صواريخ توماهوك لتدمير منصات إطلاق للحوثيين

أعلن مصدر عسكري أمريكي، اليوم الخميس، أن سفن البحرية الأمريكية أطلقت صواريخ توماهوك لتدمير صواريخ ومنصات إطلاق للحوثيين.

كما أضافت شبكة شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يصفون الضربات الجديدة ضد الحوثيين في المحافظات اليمنية وهي الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة بأنها ضربات استباقية.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية أن الغارات الأمريكية استهدفت مواقع أعدها الحوثيون لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ ضربات ضد الحوثيين، وأعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بتنفيذها ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت موقعًا لهم يضم رادارًا، عقب قصف أمريكي وبريطاني طال مواقع للحوثيين المتهمين بتهديد حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.