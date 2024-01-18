ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرية الأمريكية أطلقت صواريخ توماهوك لتدمير منصات إطلاق للحوثيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مصدر عسكري أمريكي، اليوم الخميس، أن سفن البحرية الأمريكية أطلقت صواريخ توماهوك لتدمير صواريخ ومنصات إطلاق للحوثيين.

كما أضافت شبكة شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يصفون الضربات الجديدة ضد الحوثيين في المحافظات اليمنية وهي الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة بأنها ضربات استباقية.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية  أن الغارات الأمريكية استهدفت مواقع أعدها الحوثيون لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ ضربات ضد الحوثيين، وأعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بتنفيذها ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت موقعًا لهم يضم رادارًا، عقب قصف أمريكي وبريطاني طال مواقع للحوثيين المتهمين بتهديد حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.

سفن البحرية الأمريكية صواريخ توماهوك منصات إطلاق للحوثيين