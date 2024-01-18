النيابة تحقق في تعرض شقيقة حلا شيحة للسرقة داخل مول شهير

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول حول اتهام عاملة نظافة بسرقة 3 سلاسل ذهبية من شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة داخل مركز تجميل بمول شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما أمرت بتفريغ الكاميرات الموجودة داخل السنتر؛ لكشف كواليس الواقعة كما استدعت عددا من العاملين بالسنتر لسؤالهم حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة تفيد بتعرضها لسرقة 3 سلاسل ذهبية تقترب قيمتها من المليون جنيه أثناء تواجدها داخل مركز تجميل بمول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص ومراجعة الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة نظافة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم وتم بإرشادها إرجاع المسروقات.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.