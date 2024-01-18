فلسطين.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الأمعري في مدينة البيرة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بآلياتها مخيم الأمعري في مدينة البيرة، وحسبما أفادت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال نشر جنوده داخل شوارع المدينة.

وفي قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، اقتحم عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي الشوارع في قرية بيت ريما وتجول جنود الاحتلال في عدة أحياء داخل القرية.

ومنذ قليل، قصفت قوات الاحتلال منزل في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف الوحشي استشهاد 16 مواطنًا فلسطينيًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أن معظم الشهداء من النساء والأطفال، كما أوضحت أن المنزل كان مأهولا بعائلة الزاملي شرق رفح الفلسطينية جنوب غزة.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال قصف بالطائرات والمدفعية على جنوب ووسط قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف عدد من الشهداء الفلسطينيين وإصابة آخرين، وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات متفرقة على مدينة خان يونس، وقصف مدينة سكنية وسط المدينة، واستشهد مواطنان فلسطينيان على يد قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في دير البلح نتيجة استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في المدينة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 24450 شهيدًا، بالإضافة إلى 61500 مصابًا.