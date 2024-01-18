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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى في نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، عدة قرى في محافظة نابلس. ووفقًا لما أوردته وكالة الأنبا الفلسطينية "وفا".


فقد شملت هذه الاقتحامات قرى سالم، قصرة، ودير الحطب شرق مدينة نابلس، حيث جابت آلياتها العسكرية شوارعها. كما استهدفت القوات قرية زواتا شمال غرب المدينة، حيث أطلقت قنابل إنارة في الأجواء.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بقصف قوات الاحتلال منزل في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف الوحشي استشهاد 16 مواطنًا فلسطينيًا.

وأضافت الوكالة أن معظم الشهداء من النساء والأطفال، كما أوضحت أن المنزل كان مأهولا بعائلة الزاملي شرق رفح الفلسطينية جنوب غزة.

فلسطين غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي