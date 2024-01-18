كيربي: جميع السفن التي استهدفتها هجمات الحوثيون لم تكن متوجهة إلى إسرائيل فقط

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن جميع السفن التي استهدفتها هجمات الحوثيون لم تكن متوجهة إلى إسرائيل بل إلى دول أخرى.

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أنه "إذ أوقف الحوثيون الهجمات فسننظر في إعادة تصنيفهم على قائمة الإرهاب، وإن استمروا في هجماتهم على الملاحة الدولية فكما قال الرئيس لن نتردد في توجيه ضربات أخرى لهم".

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن إعادة إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة الإرهاب، جاء بناء على ما سماه "إصرار" البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الـ "سي آي أيه" تحقيق ذلك، كون الأمر يتيح للولايات المتحدة صلاحيات عسكرية وأمنية أوسع لمواجهة التنظيم المدعوم من إيران.