أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الخميس

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، حالة من الهدوء والاستقرار بشكل ملحوظا، بداية تعاملات اليوم الخميس 18 يناير 2024، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري نحو 33.57 جنيه للشراء و33.72 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني ، بداية تداولات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.97 جنيه للشراء و 39.15 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.83 جنيه للشراء و 35.99 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.02 جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري، فى البنك المركزي المصري عند نحو 4.28 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه المصري، وأكثرها انتشارا واقبالا (الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) بداية تعاملات اليوم الخميس .

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري عند نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 100.10 جنيه للشراء و100.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وحقق متوسط سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري الي نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري عند نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.