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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: القيود الأمريكية على صادرات الرقائق للصين ليست حصارا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان
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صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، أن القيود الأمريكية على صادرات الرقائق المتطورة للصين تهدف للحفاظ على الأمن القومي وليس لتعطيل التجارة، وذلك بعد انتقاد ضمني من بكين.

وقال ساليفان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء، “أريد أن أوضح أن هذه التدابير المحددة لا تشكّل حصارا تكنولوجيا. فهي لا تسعى إلى تقييد التجارة والاستثمار على نطاق أوسع وليست في الواقع كذلك”.

وأضاف أن القيود الأمريكية على أشباه الموصلات تتضمن “اقتطاعا واسعا للرقائق التجارية، الرقائق التي يمكن أن تساعد في تعزيز التقدم الاقتصادي”.

وتابع "ببساطة، لا ينبغي أن يكون منافسونا الاستراتيجيون قادرين على استغلال التكنولوجيا الأمريكية لتقويض أمننا القومي أو الأمن القومي لحلفائنا وشركائنا".

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