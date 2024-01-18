استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات الخميس 18 يناير 2024

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في مستهل تداولات اليوم الخميس 18 يناير 2024، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية .

واستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي (أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفي المصري) حوالي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر عند نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

كما ثبت سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند حوالي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي بل داية تعاملات اليوم الخميس فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

أما فى بنك التعمير والإسكان، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وعن سعر العملة الخضراء في السوق الموازي لعمليات، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء، ما بين 54.70 جنيه و54.80 جنيه للشراء، و54.90 جنيه و55 جنيها للبيع.