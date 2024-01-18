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الخميس 18 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرزهم «هالة صدقي وإلهام شاهين».. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملكة

هالة صدقي وإلهام
هالة صدقي وإلهام شاهين
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رصدت عدسة «البوابة نيوز» فعاليات العرض الخاص لفيلم الملكة في أحد سينمات التجمع الخامس، الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، ومن أبرزهم دينا وهالة صدقي وإلهام شاهين ورانيا يوسف ومحمد رضوان والمخرج سامح عبد العزيز ودارين حداد وغيرهم من النجوم.

فيلم "الملكة" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، عارفة عبد الرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.

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فيلم الملكة هالة صدقى