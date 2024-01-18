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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتعتقل فلسطينيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، وقامت باعتقال شابين فلسطينيين بالقرب من الجلمة شمال شرق جنين كما استولت قوات الاحتلال على سيارتهم.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال قصف بالطائرات والمدفعية على جنوب ووسط قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف عدد من الشهداء الفلسطينيين وإصابة آخرين. 

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات متفرقة على مدينة خان يونس، وقصف مدينة سكنية وسط المدينة، واستهشد مواطنان فلسطينيان على يد قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية.  

كما اسشتهد ثلاثة مواطنين في دير البلح نتيجة استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في المدينة.

قوات الاحتلال اقتحام جنين اعتقال فلسطينيين