صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون يصيب سفينة حاويات أمريكية

أعلن متحدث عسكري باسم الحوثيين، اليوم الخميس، إنهم استهدفوا سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ، حسبما نقلت "رويترز".

قال المتحدث، إن الحوثيين استهدفوا يوم الأربعاء الناقلة الأمريكية "جينكو بيكاردي" بالصواريخ مما أدى إلى "إصابة دقيقة ومباشرة"، مضيفًا أنهم لن "يترددوا في استهداف مصادر التهديد في البحر الأحمر دعما للشعب الفلسطيني".

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت يوم الأربعاء إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة الجماعات "الإرهابية"، في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات على الشحن الدولي.

وأوضح المسؤولون أن تصنيف الحركة على أنها جماعة "إرهابية عالمية" يؤدي إلى فرض عقوبات قاسية عليها ويهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو خطف سفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.