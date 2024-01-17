وزارة الأوقاف تعلن عن لوحة شرف أئمة أوقاف الدقهلية لعام 2023

أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم الأربعاء عن لوحة شرف أئمة أوقاف الدقهلية لعام 2023، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وخاصة المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأضاف البيان أن لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف الدقهلية لعام 2023، ضمن كلا من الشيخ محمد فتحي محمد سليم يوسف الدقهلية الحاصل على دورة قادة فكر 2023 والشيخ حماده عبد المنعم راضي بشار الدقهلية دورة قادة فكر 2023، والشيخ محمد مصطفى النادي البناوي الدقهلية دورة قادة فكر 2023، والشيخ أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق الدقهلية دورة قادة فكر 2023، و الشيخ إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد الدقهلية دورة قادة فكر 2023، والشيخ حسن حازم عبد اللطيف سليمان العشري الدقهلية دورة قادة فكر 2023، والشيخ أحمد هلال عبد الحي محمد داود الدقهلية دورة قادة فكر 2023.

وأشار البيان إلى أن لوحة الشرف ضمت أيضا كلا من الشيخ مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون الدقهلية عن التميز الوظيفي 2023م والشيخ محمد إبراهيم حامد عبد الرحمن الدقهلية التميز الوظيفي 2023م والشيخ أحمد عزت محمد مصطفى الأبيض الدقهلية عن أكاديمية الأوقاف الدفعة السادسة 2023، والشيخ هيثم السعيد إسماعيل إبراهيم أبو حطب الدقهلية أكاديمية الأوقاف الدفعة السادسة 2023، والشيخ حازم سامي الدسوقي متولي الدسوقي الدقهلية أكاديمية الأوقاف الدفعة السادسة 2023م والشيخ أسامة عبد القادر محمد رزق الدقهلية أكاديمية الأوقاف الدفعة السادسة 2023.