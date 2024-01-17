الزمالك يوضح سبب غياب عبدالله جمعة عن معسكر الإمارات

أوضح الجهاز الفني للزمالك، سبب غياب عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق عن القائمة التي ستسافر إلي الإمارات غدا الخميس لخوض بطولتين وديتين.

وأكد عضو بالجهاز الفني لفريق الزمالك في تصريحات صحفية منذ قليل، أن التجنيد تسبب في غياب عبدالله جمعة عن السفر، وليس عرضه للبيع.

وضمت القائمة كل من: محمد عواد – معاذ علاء الدين– عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر -عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

وييشارك الزمالك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري برفقة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.