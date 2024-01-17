الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 5 مُسعفين وأصاب 3 آخرين خلال عدوانه على "طولكرم"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الأربعاء/، خمسة مُسعفين فلسطينيين من متطوعي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر - في بيان صحفي اليوم - بأن قوات الاحتلال اعتقلت المتطوعين الخمسة من منزل وسط مخيم طولكرم، أثناء تأديتهم لعملهم في تقديم الإسعافات الأولية لعدد من الحالات المرضية والمصابين، رغم إثبات هوياتهم وارتدائهم زي الإسعاف، واقتادوهم إلى مراكز التحقيق الميدانية التي أقامتها خلال عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها.

والمعتقلون هم: حمزة شريم، عصام أبو عيسى، نمر فيات، محمد ضميري، ومحمد أبو دية.

وفي وقت سابق، أصيب مسعف بشظية في الأذن، خلال عمله داخل مخيم طولكرم، ليرتفع عدد مصابي "الهلال الأحمر" إلى ثلاثة، عقب إصابة ضابط إسعاف بشظايا في اليد، وضابط إسعاف بشظايا في قدمه تسببت في كسور، ووصفت حالة المصابين الثلاثة بالمتوسطة.

وأفادت الجمعية، بإصابة مواطنة بجروح عميقة بالرأس، نتيجة شظايا صاروخ، بعد قصف الاحتلال منزلها في مخيم طولكرم.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة طولكرم ومخيمها، منذ فجر اليوم، عن استشهاد 5 فلسطينيين، بينما حولت قوات الاحتلال عدة منازل لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميدانية، واعتدت على الصحفيين.