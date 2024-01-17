روسيا: العلاقات مع أستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندري رودينكو، أن العلاقات بين بلاده وأستراليا قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، نتيجة انضمام كانبيرا إلى "الحملة الغربية المناهضة" لروسيا.

وفي لقاء مع السفير الأسترالي الجديد في موسكو، جون جيرينج، أعرب رودينكو عن استياء موسكو وأكد ضرورة أن تعيد السلطات الأسترالية النظر في سياستها الحالية.

وطالب بضرورة إعادة النظر في "هذه السياسة الضارة، التي تتعارض مع مصالح شعوبنا وتهدد بناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ الازدهارة والآمنة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد استلم أوراق اعتماد السفير الأسترالي في 4 ديسمبر الماضي، وأقيم الحفل في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين الكبير.